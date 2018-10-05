عشرات الجرحى الفلسطينيين في الضفة وغزة جراء اعتداءات الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة تحت اسم جمعة الثبات والصمود.

واشارت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إلى أن قوات الاحتلال أصابت العديد من الفلسطينيين المشاركين في المسيرات بجروح خطيرة مشيرا إلى أن بين الجرحى صحفيين.

وفي سياق متصل أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال حاصرت قرية كفر قدوم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على مسيرة سلمية في القرية تندد بالاستيطان ما أسفر عن إصابة طفل بجروح وعدد آخر بحالات اختناق.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 194 إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.