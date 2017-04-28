عشرات الجرحى جراء أعمال عنف في برلمان مقدونيا

أصيب عشرات الأشخاص بجروح جراء أعمال عنف وقعت عندما اقتحم محتجون قوميون مبنى البرلمان المقدوني.

ونقلت “ا ف ب” عن وزارة الداخلية المقدونية قولها في بيان إن 102 أشخاص أصيبوا ويعالجون في المستشفيات ومن بينهم نواب ورجال شرطة.

وأضاف البيان.. إن “الوضع عاد إلى طبيعته صباح اليوم وتم اتخاذ إجراءات إضافية لحماية أمن المواطنين”.

واندلعت أعمال الفوضى مساء أمس عندما اقتحم عشرات المتظاهرين ومن بينهم مجموعة من الرجال المقنعين حاجز الشرطة ودخلوا البرلمان وهم يلوحون بالأعلام المقدونية وينشدون النشيد القومي.

وأظهرت صور من البرلمان تطاير الكراسي وسط تبادل اللكمات في غرفة الصحافة كما بدا زوارن زائيف رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض والدماء تسيل من رأسه.

وجاء الحادث بعد ان انتخب الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب اخرى يهيمن عليها المتحدرون من أصل الباني أمس طلعت غافري وهو الباني الأصل رئيسا للبرلمان حيث يعارض المتظاهرون القوميون الذين يدعمون حزب المحافظين التحالف بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبين المتحدرين من أصل الباني الذين يعتبرونهم “خطرا على الوحدة الوطنية”.