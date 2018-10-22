عشرات الشهداء والجرحى في اعتداءات على حجة والحديدة

أعلنت وزارة الصحة في صنعاء وفاة 141 شخصاً بوباء الدفتيريا منذ انتشار المرض قبل عام ومعظمهم من الأطفال، وقد وصل عدد حالات الإصابة إلى 2570 حالة، واتهمت الوزارة تحالف العدوان السعودي بأنه السبب الرئيسي بتفشي الأوبئة والأمراض نتيجة حربه وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب 16 مليون يمني باتوا في حاجة إلى الدعم الصحي، في ظل تدهور حياة اليمنيين في معظم أنحاء البلاد.

هذا وتواصل الطائرات السعودية ارتكاب المجازر في مختلف المناطق اليمنية، لاسيما في محافظتي حجة والحديدة، فقد استشهد أحد عشر مدنياً وجرح آخرون في سلسلة غارات شنها طيران تحالف العدوان، كما ألحقت الغارات أضراراً جسيمة بمنازل المواطنين والمنشآت الخدمية، وأكد مصدر محلي أن الغارات استهدفت سيارة مدنية في مديرية عبس بحجة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من سقوط ضحايا آخرين بغارة استهدفت تجمعاً للمدنيين في محطة تعبئة الغاز وموقف للحافلات والسيارات بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على إنقاذ المواطنين العالقين تحت الأنقاض. المسلسل الإجرامي لتحالف العدوان لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر في ارتكاب المزيد من الجرائم عبر استهداف المرتزقة منازل المواطنين بقذائف صاروخية في مديرية القبيطة شمالي لحج، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى أغلبهم نساء، فيما قضى آخرون بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني أن حرس الحدود السعودي أطلقوا الرصاص على المواطنين في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح، مشيراً إلى أن القصف المدفعي السعودي استهدف أيضاً منازل ومزارع المواطنين في مديريتي باقم ورازح، مخلفاً أضراراً مادية كبيرة.

في الأثناء، قتل وجرح العديد من قوات تحالف العدوان، فيما دُمرت آليتين عسكريتين لهم بهجوم للجيش اليمني واللجان والشعبية على مواقع يتحصنون فيها، بينما أعلن الجيش واللجان الشعبية عن شنّ عملية مشتركة لسلاح الجو المسيّر ووحدة المدفعية على مقر قيادة القوات الإماراتية، فيما قالت قوات التحالف: إنها تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في سماء مديرية الدُرَيْهمي جنوب الحديدة دون خسائر. وعند الحدود اليمنية، قتل وجرح العديد من قوات التحالف خلال إحباط زحف ثان لهم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في تلة غازي بمنطقة الصوح الحدودية بين نجران وصعدة.

إلى ذلك، قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ “زلزال1″وقذائف المدفعية تجمعاً لقوات التحالف في مديرية حَيْران الحدودية بمحافظة حَجَّة المحاذية لجيزان السعودية، ووفق مصدر عسكري فقد أسفر ذلك القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف، في حين عاود الجيش واللجان الشعبية قصفهم المدفعي على مواقع الجنود السعوديين في منفذ عَلْب وغربي منطقة مجازة بعسير السعودية.