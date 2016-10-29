عشرات الشهداء والجرحى في غارات للعدوان السعودي على الحديدة باليمن

سقط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة نفذها طيران العدوان السعودي على مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

واستهدفت غارات العدوان السعودي عددا كبيرا من السجناء في إدارة أمن مديرية الزيدية في محافظة الحديدة، وأفادت مصادر يمنية انتشال 45 جثة حتى الآن من ضحايا مجزرة العدوان السعودي في الزيدية بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأفادت قناة “العالم” أن طيران العدوان السعودي لا زال يحلق في سماء الزيدية بعد ارتكابه المجزرة، فيما أطلق مكتب الصحة اليمني بالحديدة نداءات استغاثة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة جرحى المجزرة السعودية في مديرية الزيدية.