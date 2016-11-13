عشرات القتلى لـ“جبهة النصرة” بعمليات دقيقة للجيش بريفي اللاذقية وإدلب

أكد مصدر عسكري سقوط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” خلال عمليات للجيش والقوات المسلحة على أوكارهم بريفي اللاذقية وإدلب.

وذكر المصدر إن عمليات الجيش تركزت على مواقع انتشار الإرهابيين في القرى والبلدات الممتدة على الحدود الإدارية بين ريفي اللاذقية وإدلب المفتوحة باتجاه الحدود التركية التي حولها نظام أردوغان الإخواني إلى ممرات غير شرعية لتهريب الأسلحة والذخيرة وتسلل المرتزقة القادمين من الخارج.

ففي ريف اللاذقية الشمالي أشار المصدر العسكري إلى أن “وحدات من الجيش دمرت أوكاراً وتجمعات للمجموعات الإرهابية التابعة “لجبهة النصرة” في قرى كربيل وفلة والبوضية”.

ولفت المصدر إلى أنه تأكد “سقوط العديد من القتلى والمصابين أغلبيتهم من “جيش الفتح” خلال عمليات مكثفة لوحدات الجيش في قرى الناجية وشاغوريت وتل الطنجرة في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي”.