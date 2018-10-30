عشرات القتلى للعدوان في اليمن

قتل وأصيب العشرات من قوات ومرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في العديد من المناطق اليمنية.

مصدر عسكري يمني أفاد بأن العشرات من المرتزقة قتلوا أو أصيبوا في تفجير بتبة الحلواء بمحافظة الجوف، وفي عملية هجومية على مواقعهم في صبرين بخب والشعف، وتم اغتنام أسلحة متنوعة.

قصف مدفعي استهدف، أيضا، تجمعات لهم في الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وفي جيزان ونجران والساحل الغربي محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.

ووفقا للمصدر فقد قتل وجرح العشرات من المرتزقة في كمين أثناء محاولتهم التسلل قرب منفذ البقع بنجران، إضافة لتدمير آلية عسكرية للمرتزقة في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متنها.

كما ذكر المصدر بأنه تم تدمير عربة برادلي أميركية لقوات العدوان السعودي بصاروخ موجه غرب تويلق في جبهة جيزان.