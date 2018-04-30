عضو تجمع نقابي تشيكي: الولايات المتحدة تقف وراء الإرهاب في سورية

أكد عضو اللجنة الخارجية في التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو مارتين بيتش أن الولايات المتحدة وحلفاءها من دول الغرب والأنظمة الإقليمية هي من يقف وراء الإرهاب في سورية.

وقال بيتش في حديث لصحيفة هالو نوفيني اليوم إن الجميع بات يعلم أن واشنطن وحلفاءها من دول الغرب مثل بريطانيا وفرنسا هم من صنع تنظيم داعش الإرهابي وغيره من المجموعات الإجرامية ولا أحد يتمتع بتفكير عقلاني الآن ياخذ على محمل الجد كذبها وزعمها بأنها تعمل دفاعا عن حقوق الإنسان مشددا على أن هذه الدول ارتكبت الجرائم بحق الشعوب وهي تدعم الإرهاب الدولي بالتآمر مع أنظمة السعودية وقطر وتركيا وإسرائيل.

وأوضح بيتش أن العدوان الثلاثي على سورية تم بسبب خشية واشنطن وفرنسا ولندن وادواتهم من أنظمة المنطقة من الهزيمة النهائية للمجموعات الإرهابية والمتطرفة التي تدعمها مشددا على أن انتصار سورية في معركتها ضد الإرهاب أمر حتمي.

من جهته أكد المقدم الاحتياط في الجيش التشيكي مارك اوبرتيل أن ما ارتكبته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سورية هو عدوان فاضح تم استنادا إلى أكاذيب مماثلة لتلك التي شنت على أساسها اعتداءات مماثلة على العراق وليبيا وصربيا.