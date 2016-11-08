عضو كونغرس أميركي سابق: على واشنطن تغيير سياستها تجاه سورية

أكد عضو الكونغرس الأميركي السابق ومرشح الرئاسة الأميركية السابق دينيس كوسينيتش أن على الولايات المتحدة تغيير سياستها تجاه سورية والتوقف عن محاولاتها التدخل في شؤونها الداخلية ودعم ما يسمى بـ “المتمردين” فيها.

وقال كوسينيتش في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية نشرت اليوم: “إن الإدارة الأميركية فشلت في تعلم الدرس من ليبيا والعراق وهي الآن تثير القلاقل في سورية من خلال تقديم المساعدة والدعم لما يسمى بـ “المتمردين” والذين هم في حقيقتهم متطرفون”.

وأضاف كوسينيتش: “إن الولايات المتحدة اتخذت العديد من القرارات الخاطئة وعليها الآن تغيير نهجها بالسرعة الممكنة .. علينا نحن الأميركيون التراجع عن الفكرة المتمثلة بمحاولة انتزاع السلطة بأي طريقة من الرئيس بشار الأسد .. فهذا الأمر ليس بيدنا ولسنا نحن من يقرر من يكون زعيم أي بلد”.

وتابع المسؤول الأميركي السابق: “إن على الولايات المتحدة الآن تغيير سياستها والسعي لبناء تحالف مع روسيا تحت شعار حماية الأمن القومي والأمن العالمي على حد سواء فليس من مصلحتنا مواصلة فكرة الحرب الباردة والانخراط في أكاذيب حول الدور الروسي في الولايات المتحدة وبناء سياساتنا على أساس هذه الأكاذيب”.

إلى ذلك أكد كوسينيتش” أن المعلومات حول محاولات روسية للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية هي مجرد كذبة اختلقتها ونشرتها المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون” موضحا: “أنه كانت هناك زيادة مفرطة من المعلومات الكاذبة بشأن تورط روسيا في الانتخابات بالولايات المتحدة وقد تم نشرها من قبل شخصيات معروفة مثل كلينتون نفسها التي أعلنت خلال المناظرات أن 17 وكالة استخباراتية أمريكية اتفقت في الرأي بشأن الهجمات الإلكترونية والمحاولات الروسية للتدخل في انتخاباتنا ولكن دون أن تقدم اي أدلة على مزاعمها هذه”.

وأضاف كوسينيتش: إن هدف بعض السياسيين الأميركيين الذين يسعون نحو المواجهة مع روسيا هو زيادة الميزانيات العسكرية للجيش الأميركي ولقوات حلف شمال الأطلسي أيضا وكذلك تحديث البنية التحتية للأسلحة النووية بمبالغ كبيرة من التريليونات وعلى توسيع مواقع حلف الناتو في العالم وعلى أهداف لا يمكن ربط أي منها بمصالح الشعب الأميركي.

وزعمت أجهزة أمن أميركية أن روسيا تؤيد المرشح الجمهوري دونالد ترامب غير أن موسكو نفت هذه المزاعم واصفة إياها بأنها إحدى أدوات الصراع السياسي والتحكم في الرأي العام داخل الولايات المتحدة فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا للتعاون مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأميركي.