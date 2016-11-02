عطل مفاجئ يقطع الكهرباء عن السويداء.. والإصلاح خلال ساعات

أدى حدوث عطل مفاجئ على خط التوتر الرئيسى 230 ك0ف تشرين-الكوم المغذي لمحافظة السويداء لانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة لعدة ساعات.

وبينت رئيسة المكتب الإعلامي في دائرة تشغيل السويداء التابعة للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندسة دعد حسن أن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة منذ ساعات الصباح الباكر يعود لإجراء أعمال الصيانة على خط التوتر الرئيسي 230 ك.ف تشرين- الكوم المغذي للمحافظة.

وأشارت حسن في تصريح لها اليوم إلى أن ورشات الخطوط المركزية التابعة لمديرية التشغيل بالمؤسسة العامة للنقل تقوم بإجراء الصيانة موضحة أنها ستستمر كحد أقصى حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.