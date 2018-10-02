عقابا له على انتهاك حقوق الإنسان.. البرلمان الأوروبي يلغي مساعدات للنظام التركي

وافق النواب الأوروبيون بأغلبية كبيرة جدا اليوم على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لسلطات النظام التركي عقابا له على انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن اقتراح الغاء المساعدات حظي بموافقة 544 صوتا في مقابل 28 وامتناع 74 عن التصويت أثناء انعقاد البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ.

وقال النائب الأوروبي من رومانيا سيغفريد موريسان عضو الحزب الشعبي الأوروبي:”إن تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي والمعايير الديمقراطية تتراجع.. والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح أموال”.

واشترط الاتحاد الأوروبي لمنح هذه الأموال أن تحقق تركيا تقدما كافيا في مجالات دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة في وقت أكدت فيه المفوضية الأوروبية عدم ملاحظة أي تحسن في هذه المجالات.

يذكر أن النظام التركي استغل المحاولة الانقلابية في تموز 2016 لشن حملات اعتقال وإقالة بحق عشرات الآلاف من الأتراك بمختلف فئاتهم في محاولة لترهيب معارضيه وكم أفواههم في إطار مسعاه لإحكام قبضته على البلاد والتفرد بالحكم.