عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله

أعلنت الإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء عن حزمة عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني بإدراج 5 أعضاء من الحزب بينهم نجل أمينه العام جواد نصر الله على قائمة العقوبات بتهمة “الإرهاب” وفق زعمها.

عقوبات واشنطن على حزب الله تأتي من واشنطن الداعم الأكبر للإرهاب الذي يقتل الأبرياء في سورية والعراق وأفغانستان والعالم والتي تعمل على نشر الحروب وإبادة شعوب المنطقة خدمة لمصالحها ومصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي.

واشنطن كعادتها لم تخف انحيازها لكيان الاحتلال الإسرائيلي عند فرضها العقوبات الأخيرة حيث أعلن “مكتب مكافحة الإرهاب” في وزارة الخارجية الأمريكية في بيانه أنه “تم تصنيف جواد نصر الله إرهابياً عالمياً” لأنه “قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص لشن هجمات ضد “إسرائيل” في الضفة الغربية”.

عقوبات الإدارة الأمريكية على حزب الله ليست جديدة واعتادها الحزب المقاوم منذ نحو عشرين عاماً وكانت موجة العقوبات قبل الأخيرة في أيار الماضي حين فرضت واشنطن بالتعاون مع النظام السعودي وأنظمة خليجية أخرى وبالتنسيق مع كيان الاحتلال الإسرائيلي عقوبات على الحزب وعدد من قادته من بينهم أمينه العام السيد حسن نصر الله.