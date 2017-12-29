عقوبات مشددة للجرائم المتعلقة بالإرهاب في روسيا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على إدخال تعديلات على قانون الجنايات الروسي لتشديد عقوبة الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أنه بحسب الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية فإن القانون الجديد يشدد عقوبة تمويل الإرهاب وكذلك العمل على التجنيد وتوريط الأشخاص في إحدى الجرائم المدرجة ضمن المادة رقم 205 من قانون الجنايات.

وينص القانون على أنه ستتم المعاقبة على هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و20 عاما مع غرامة بين 300 و700 ألف روبل أو بحجم الدخل خلال فترة من عامين إلى 4 أعوام أو بالسجن مدى الحياة.