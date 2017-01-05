عقود بمليار ومئة مليون ليرة كدفعة أولى لإعادة اعمار الاحياء المطهرة من الارهاب فى حلب

صدق المكتب التنفيذى لمجلس محافظة حلب خلال اجتماعه اليوم على /14/عقدا بقيمة مليار ومئة مليون ليرة لإعادة اعمار أحياء المدينة المطهرةمن الارهاب التكفيرى وترحيل الانقاض وتأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية وهى الدفعة الاولى من عقود اعمار المدينة التى ستتولى تنفيذها شركات القطاع العام الإنشائى.

وأقر المكتب أولويات خطة التدخل الخدمى فى أحياء حلب المطهرة من الارهاب وبما يسهل عودة الاهالى الى منازلهم ودوران عجلة الانتاج من استكمال فتح المحاور والشوارع الرئيسية الواصلة بين أحياء المدينة وتأهيل المبانى العامة والخدمات والمناطق الصناعية والحرفية وتأهيل الاحياء الاقل ضررا والأكثر كثافة سكانية ومنح تعويض الاضرار لها وتنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائى والصادر بها قرار تطوير عقارى.

كما أقر المكتب التعويض التدريجى للنقص الحاصل فى اليات وكوادر مجلس المدينة وذلك من خلال اجراء تقييم عاجل للوضع الراهن للأحياء المستهدفة وللأضرار التى لحقت بمكونات النسيج العمرانى والعطاء الاولوية لعودة السكان واعتماد الزمن الاقصر لتأهيل الخدمات والمرافق العامة وتحفيز فرص عودة وإقلاع الفعاليات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها.

وأكد محافظ حلب حسين دياب أن المطلوب رفع سوية الاداء وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة والدقة والجودة فى التنفيذ مشيرا الى أهمية الزيارة التى قام بها الفريق الحكومى الى حلب وضرورة ترجمة كل المقررات ونتائج الاجتماعات والجولات الميدانية الى خطط عمل تنفذ وتتابع على أرض الواقع.0

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من النقاط المتعلقة بموضوع اعادة البناء والإعمار وتحسين واقع أداء المؤسسات الخدمية فى المحافظة.