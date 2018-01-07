عقود سنوية ل 241 مياوما.. أهم مطالب عمال شركة صناعة الاسمنت في حماة

طالب عمال شركة صناعة الاسمنت ومواد البناء والشركات الإنشائية في حماة بتنظيم عقود سنوية للعمال المياومين في شركة اسمنت حماة والبالغ عددهم 241 عاملا ومضى على تعيينهم أكثر من 4 سنوات.

ودعا العمال خلال اجتماع عقد اليوم في مقر شركة الاسمنت بحماة إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض الشركات الإنشائية ومنها قدم الآليات الهندسية وقلة اليد العاملة الخبيرة والتخصصية خاصة من عمال تسلق الأبراج للشركة السورية للشبكات واحتساب التعويضات على أساس الراتب المقطوع الحالي وحل مشكلة الإحالات الطبية للقطاع العام وعدم قبولها من قبل المشافي الخاصة ورفع قيمة الوجبة الغذائية الممنوحة للعمال وإعادة النظر في طبيعة العمل الممنوحة للعاملين في الشركات لإنشائي.

وأشار أمين شعبة العمال لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سوتل إلى ضرورة تشديد الرقابة على المشافي الخاصة ومنح الرعاية الصحية للعاملين ما بعد سن التقاعد وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه مديرية الموارد المائية في الوصول إلى السدود السطحية في منطقة الغاب التي تعرضت لأعمال تخريبية من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة والعمل على صيانة تجهيزاتها وبوابات التصريف وخاصة الموجودة في أفاميا.

حضر الاجتماع معن رزق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث.