علاجات طبيعية لعسر الهضم وانتفاخ المعدة

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 6 علاجات طبيعية لتحسين عملية عسر الهضم والمعدة المنتفخة دون اللجوء لأدوية أو التعرض لأي آثار جانبية وتشمل هذه الطرق الآتي:

1.الجزر: فهو غني بالألياف، كما أنه يساعد في تحسين الجهاز الهضمي والحفاظ على البكتيريا الجيدة سليمة في المعدة والتي تساعد في عملية الهضم.

2.التفاح: لأن تناول تفاحة واحدة جيدة لعملية الهضم، ويقلل من مستوى السكر في الدم، لأنه غني بالألياف التي تحافظ على الجهاز الهضمي في حالة صحية جيدة.

3.التوت: التوت يساعد على تحسين الجهاز الهضمي بخصائصه المضادة للأكسدة.

4.الأناناس: تناوله قبل تناول وجبة الطعام يساعد على الهضم ويمنع الانتفاخ في المعدة ويؤدي إلى تحسين مستوى المناعة.

5.المياه: من أجل حل المشاكل المتعلقة بالهضم يجب شرب الكثير من الماء وليس أقل من 8 أكواب يوميا، فهو أمر لا بد منه، لأنه يساعد على طرد السموم من الجسم ويحافظ عليه رطبا.