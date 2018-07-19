علاج مرضى التوحد بالسباحة مع الدلافين

يســــــــــــتخدم مركز علاجي في إندونيسيا طريقة فريدة من نوعها لعلاج الأطفال من مرضى التوحد، وذلك عبر السباحة مع الدلافين. وعن ذلك، قالت لينا بوديوتومو، والدة أحد الأطفال المصابين بالتوحد: «لقد سمعت بوجود المركز عن طريق إحدى صديقاتي التي يعاني طفلها من التوحد، وابني فيكتور يبلغ من العمر 6 سنوات ويعاني من التوحد أيضا، ولديه اضطراب في العضلات، وعلاجه في المركز مستمر منذ أن كان في سن (2,5). وأشارت إلى أنه بعد العلاج في المركز عبر السباحة مع الدلافين والتواصل معها أصبح ابنها أكثر نشاطًا.

وأشار شاندرا آريس جوناوان الذي يعمل كمعالج في المركز منذ (13) عاما إلى أن أغلب الأطفال المصابين بمرض التوحد يعانون من مشكلة عدم التركيز، وأن الدلافين وحركاتها اللطيفة تستجمع تركيزهم وتطور قدراتهم. وأكد أن المباشرة في سن مبكرة بمعالجة أطفال التوحد عبر السباحة مع الدلافين أمر مهم جدًا؛ لكون الدماغ يُكمل أشواطًا من التطور حتى سن ما بعد الـ(5) أعوام.