علامات تدل على تعرضك للإجهاد السلبي

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي”بولد سكاي” 9 علامات غير عادية تدل على تعرضك للإجهاد السلبي، والتي تتضمن الآتي:

1.الشعور بالإجهاد الدائم ولا يتم تحديد السبب الدقيق للإجهاد، على عكس الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد العادي الذي عادة ما يكون سببا للتوتر.

2.الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد السلبي عادة ما تميل إلى أن تصبح سلبية جدا ومتشائم من الحياة.

3.إذا كنت لا تهدأ للغاية وتقوم بالمهام في استعجال وتوتر، فهذا علامة على التوتر السلبي.

4.ومن العلامات الأخرى للإجهاد السلبي التعب المستمر، دون أي سبب واضح.

5.إذا كنت فجأة تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن أن تكون علامة غير عادية للإجهاد السلبي.

6.ومن العلامات الأخرى التي تدل على التوتر السلبي ضعف الذاكرة والذهول.

7.إذا كنت تعيش مع شخص عصبي للغاية أو غضب في كل وقت يمكن أن يكون علامة على الإجهاد السلبي.

8.الإفراط في تناول الطعام هو أيضا من أعراض الإجهاد السلبي، مما قد يؤدي إلى مزيد من زيادة الوزن.

9.العقم يمكن أن يكون أيضا علامة على التعرض للإجهاد السلبي، الذي ينتج عن التقلبات الهرمونية .