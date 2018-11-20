علماء بريطانيون يطورون فيروسا يقتل السرطان

طور علماء بريطانيون فيروسا معدلا وراثيا بإمكانه قتل الخلايا السرطانية وتدمير أماكن اختبائها حيث يستهدف الفيروس المطور الخلايا السرطانية فقط دون تلك السليمة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الفيروس “آدنووروس” الذي طوره علماء في جامعة أوكسفورد يهاجم سرطان “الساركينوما” وهو أكثر أنواع السرطان شيوعا ويبدأ في الخلايا التي تشكل الجلد أو بطانة الأنسجة في الأعضاء الداخلية مثل الكبد أو الكلى ومهمة الفيروس هي مهاجمة الخلايا السرطانية فقط وتجنب السليمة.

وفي الوقت الحالي فإن أي علاج يقتل الخلايا السرطانية يمكن أن يقتل أيضا الخلايا الليفية السليمة في جميع أنحاء الجسم مثل تلك الموجودة في نخاع العظام والجلد.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفيسور كيري فيشر من قسم الأورام بجامعة أكسفورد حتى عندما تقتل معظم الخلايا السرطانية في الساركينوما يمكن أن تحمي الخلايا الليفية الخلايا السرطانية المتبقية وتساعدها على التعافي والازدهار وحتى الآن لم يكن هناك أي طريقة لقتل كل من الخلايا السرطانية والليفية التي تحميها في نفس الوقت دون الإضرار ببقية الجسم.

وأضاف فيشر: إن أسلوبنا الجديد لاستهداف الخلايا الليفية في نفس الوقت مع قتل الخلايا السرطانية بالفيروس يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تقليل كبح الجهاز المناعي داخل السرطانات مع بدء تفعيل المناعة الطبيعية.

وتم اختبار العلاج الفيروسي على عينات من سرطانات البشر والفئران فيما يتوقع أن تبدأ الاختبارات على المرضى المصابين بالساركينوما في وقت مبكر من العام المقبل.