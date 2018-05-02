علماء: عواصف مغناطيسية تضرب الأرض خلال الشهر الجاري

ويرجح العلماء من مختبر معهد ليبيديف لفيزياء الشمس التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تتأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية من المستوى الثاني (من أصل خمسة مستويات)، يوم 17 أيار المقبل.

ويشير علماء الفلك إلى أن العواصف المغناطيسية من المستوى الثاني يمكن أن تسبب اضطرابات في نظم الطاقة، وقد تؤثر في أنظمة التحكم بالأجهزة الفضائية، ويمكن خلالها مشاهدة الشفق القطبي عند خطوط العرض 60 درجة وأعلى.

يذكر أن آخر عاصفة مغناطيسية حدثت، في 20 نيسان الجاري، وكانت الأقوى منذ بداية السنة الحالية، فيما أثرت عاصفة مغناطيسية أقل قوة منها على الأرض، ليلة 19 آذار الماضي، واستمرت حوالي 2.5 ساعة فقط.