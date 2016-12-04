علماء يحددون أنواع رياضة تطيل عمر الإنسان

توصل فريق دولي من الباحثين تحت إشراف علماء من جامعة سيدني إلى أن الأشخاص الذين يمارسون السباحة والتمارين على إيقاع أنغام الموسيقى والتنس لا يعانون كغيرهم من أمراض القلب والأوعية.

وحلل المختصون في علم الإنسان معطيات 11 بحثا أجريت في الفترة ما بين عامي 1994 و2006 وشملت أكثر من 80 ألف شخص بلغ متوسط أعمارهم 52 عاما. ووضع معدو الدراسة نصب أعينهم مهمة الكشف عن العلاقة، إذا وجدت، بين أنواع الرياضة التي يمارسها المشمولون بالدراسة وطول عمرهم.

فاتضح للعلماء بنتيجة بحثهم أن مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية تنخفض بمقدار 56% لدى أولئك الذين يمارسون رياضة التنس بالمقارنة مع من فضل الجري أو كرة القدم. كما تقلص السباحة والتمارين المنفذة على إيقاع أنغام الموسيقى احتمال وقوع الوفاة بـنسبتي 41% و36% على التوالي.

ويعتقد الباحثون أن مواصلة هذه الدراسة يجب أن تساعد على وضع برنامج صحي فعال معتمد على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحقيق ذلك البرنامج.