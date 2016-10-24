علماء يحددون مصدر الاكتئاب في الدماغ

تمكن العلماء من تحديد مصدر الشعور بالاكتئاب بالاستناد إلى بيانات صور جديدة بالرنين المغناطيسي للدماغ البشري، أمدّتهم بأدلة توضح أن الاكتئاب ليس مجرد “حالة نفسية”.

قام العلماء بفحص أدمغة أكثر من 900 شخص، وأشارت النتائج إلى أن الشعور بالخسارة أو بأن لا قيمة لك ترتبط بعمل القشرة الأمامية المدارية للدماغ، المسؤولة عن التكامل الحسي والتوقّع وصنع القرار.

وقال الطبيب النفسي جيانفينغ فينغ من جامعة وارويك في المملكة المتحدة وجامعة فودان في الصين إن المزج بين البيانات الكبيرة التي جمعناها من جميع أنحاء العالم والطرق الجديدة للدراسة مكننا من تحديد مصدر الاكتئاب وهو ما سيفتح آفاقا جديدة لإيجاد علاجات أفضل في المستقبل القريب لهذا المرض الرهيب.

ولتحديد آليات الدماغ المسببة للاكتئاب، قام فريق البحث بتحليل مسح بالرنين المغناطيسي لأدمغة 909 أشخاص في الصين من بينهم 421 يعانون من اضطراب اكتئابي، فيما كان بقية المشاركين سليمين.

وأظهر المسح أن الاكتئاب مرتبط بالنشاط العصبي في جزأين مختلفين من القشرة الأمامية المدارية (OFC): القشرة الجبهية الحجاجية والسطح الجانبي “الوحشي” من نصف الكرة المخية.

وتصبح القشرة الجبهية الحجاجية نشطة عندما يحدث أمر جيد وحينذاك نشعر بالرضا، لكن المشاركين الذين يعانون من الاكتئاب تبدو النواقل العصبية لديهم أضعف بين القشرة الأمامية المدارية وأنظمة الذاكرة في قرن آمون، وهو ما يعني ان الأشخاص المصابين بالاكتئاب يجدون صعوبة في الحصول على ذكريات سعيدة أو إيجابية.