علماء يشرحون آلية نمو الأورام السرطانية

تمكن علماء رياضيات من جامعة “تشارلز الثالث” في مدريد الإسبانية من تحديد آلية نمو الشعيرات الدموية التي تغذي الأورام السرطانية عن طريق إظهار آلية النمو بطرائق رياضية.

وأشار العلماء إلى أن تلك الأوعية الشعرية تتخذ خلال نموها باتجاه الأورام السرطانية شكل موجات التسونامي، وأنهم تمكنوا من وضع نموذج لآلية نمو تلك الشعيرات باستخدام المعادلات التفاضلية.

بدأ العلماء أبحاثهم تلك في العام 2014، وكان هدف تلك الأبحاث حينها تحديد آلية نمو الشعيرات الدموية أو ما يسمى “الأوعية الشعرية” التي تقوم بتغذية الأورام السرطانية، حيث حددوا العلاقة بين نمو تلك الشعيرات وكثافتها في أنسجة الجسم.

واتضح للعلماء أن معدل نمو الأوعية الشعرية باتجاه الأورام السرطانية في التمثيل الرياضي يشبه شكل “السوليتون” أو “الموجة المنعزلة” في المراحل الأولى، وتتابع هذه الأوعية النمو بشكل منتظم حتى تصل إلى الأورام.

والـ”سوليتون” في علم الفيزياء هو عبارة عن موجة ذاتية التعزيز الانفرادي تحافظ على شكلها خلال حركتها بسرعة ثابتة.

وأوضح العلماء أن توصلهم إلى اكتشاف معدل سرعة نمو تلك الشعيرات الدموية في حالات الإصابة بالسرطان، قد يكون الخطوة الأولى لإيجاد آليات تحد من نمو تلك الأورام.