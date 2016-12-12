علماء يكتشفون “بكتيريا” تقضي على العدوى

ابلغ أطباء من جامعة نوتنغهام والكلية الملكية البريطانيتين أنهم استطاعوا اكتشاف بكتيريا غريبة قادرة على مساعدة البشر في مكافحة أنواع مختلفة من العدوى.

تقضي البكتيريا المكتشفة على أنواع من العدوى، لأنها تعتبر بكتيريا مفترسة بطبيعتها، مما يسمح باستخدامها لأغراض المعالجة.

أوردت وسائل إعلامية أن هذه البكتيريا اسمها Bdellovibrio bacteriovorus.

يرغب العلماء في إجراء بحوث إضافية يخططون على ضوء نتيجتها لوضع عقار يقوم على أساس اكتشافهم هذا.

تجدر الإشارة إلى أن البشرية تواجه قضية جدية في مجال المضادات الحيوية الآن، لأن حالات تعود أجسام الأشخاص على مفاعيل هذه العقاقير تسجل أكثر فأكثر، مما يجعلهم أكثر عرضة لكثير من الأمراض التي وضعت الأدوية ضدها سابقا.

يدفع هذا الواقع اختصاصيين في علم الأدوية إلى البحث عن بدائل للمضادات الحيوية المستعملة حاليا لمنع تفشي أوبئة مستقبلا.