علماء يكتشفون سبب ذوبان جليد القطب الجنوبي

توصل علماء جيولوجيا وخبراء في دراسة المحيطات إلى أن سبب ذوبان جليد القطب الجنوبي يعود لمصدر إشعاعي كبير للحرارة يقع في الأعماق تحت طبقة الكتل الجليدية الضخمة.

وذكر موقع روسيا اليوم أن علماء بريطانيين تمكنوا عبر استخدام رادار جوي يعمل على الموجات الكهرومغناطيسية من العثور على مصدر قوي لإشعاع حراري وبحيرات كاملة بمياه دافئة تسخن طبقات الجليد من الداخل.

وأشار الباحثون إلى أن عملية التسخين الداخلية للجليد لا تشكل خطرا على الجبال الجليدية في القطب الجنوبي بشكل مباشر لكن تعرض هذه الكتل الجليدية للحرارة من الأسفل لفترة طويلة الأمد يؤدي إلى إضعافها ويجعلها عرضة للتأثر السريع بالعوامل الخارجية.

يذكر أن علماء من جامعة إيست أنجليا البريطانية تمكنوا سابقا من التوصل لاستكشاف مثير عبر تحليل الخارطة الحرارية للأرض مفاده أن هناك احتمالية وجود بركان نشط يقع تحت جليد القطب الجنوبي.