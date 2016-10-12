علماء يكتشفون نوعا من البروتينات يؤخر الشيخوخة

نحو خطوة جديدة أقرب إلى الشباب الدائم، اكتشف مجموعة من العلماء في جامعة “نوتنجهام” الانجليزية بروتين جديد يعمل على إبطاء أو وقف عملية الشيخوخة، وفقا لما نقله الموقع البريطاني “ديلي ميل”.

ومن المعروف أنه كلما تقدم العمر ظهرت علامات الشيخوخة ليصاب كبار السن بأمراض مختلفة مثل الزهايمر والشلل الرعاش وبعض الأمراض العصبية، وهو ما جعل العلماء يبحثون عن عقار جديد للحد من هذه الآثار المدمرة، وكانت النتائج اكتشاف بروتين جديد سيتم إنتاج عقاقير منه تساعد على وقف تطور الأمراض العصبية مع تقدم العمر.

ويقول العلماء: مع تقدم العمر بداية من عمر الـ50 وصولا لـ60 تأخذ أنسجة الجسم في الضعف ما يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات ومنها إلى انخفاض في القوة وزيادة ضعف الجسم، وقد يصل الضعف إلى الذاكرة وهو ما نطلق عليه الزهايمر أو الخرف بالإضافة إلى الأمراض العصبية مثل الشلل الرعاش.

وقالت الدكتورة “ليزا تشاكرابارتي”، أحد العلماء المشاركين في البحث: ركزت الدراسة على فصيلة من البروتينات وهي “الانيدراز الكربونيك” حيث اكتشفوا داخله مادة “الميتوكوندريا” التي تحول الاكسجين الذي نتنفسه إلى طاقة تعمل على تشغيل كل أجهزة الجسم بكفاءة، وهو ما يجعل لهذا البروتين دور في عملية الشيخوخة داخل خلايا الجسم، وهذا يعطينا بداية واعدة في العمل على التخلص من أمراض الشيخوخة والتخلص من الآثار الجانبية غير المرغوبة والتي تظهر على الجسم بسبب هذه الأمراض.