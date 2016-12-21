علماء يكشفون أسرارا جديدة عن ثاني أكثر النجوم لمعانا

سلط موقع “Space” الأمريكي الضوء على دراسة تؤكد ابتلاع النجم العملاق “Betelgeuse” المسمى بـ”العملاق الأحمر”، والذي يطلق عليه أيضا منكب الجوزاء لنجم مرافق له منذ فترة قصيرة، رغم أن النجم Betelgeuse سوف يموت قريبا في انفجار سوبرنوفا، إذ يعد أكبر من الشمس بحوالى 15 إلى 25 مرة، ويبعد حوالى 860 مليون ميل (1.4 تريليون كيلومتر) عن الشمس.

ويعد منكب الجوزاء ثاني أكثر النجوم لمعانا في كوكب الجيار، بينما النجم التاسع الأكثر لمعانا في السماء، ورغم أن نجم بحجم Betelgeus يجب أن ببطء لأن معدل الدوران يتناقض مع زيادة الحجم، ولكن هذا ليس الحال مع النجم بسبب اشتعال النيران فيه فإنه يتحرك بسرعة 33.500 ميل في الساعة (53،900 كم / ساعة) كما قال علماء الفلك.

ويقع النجم على بعد 640 سنة ضوئية عن الشمس مثل باقي العمالقة، لكنه سيموت قبل نحو 10 ملايين سنة مقارنة بالنجوم الضخمة في حجمه، أما الشمس فعلى النقيض من ذلك فيبلغ عمرها ما يقرب من 4.6 مليار سنة وتعد في منتصف حياتها.