على خشبة ثقافي كفرسوسة.. حفل غنائي لأطفال ويافعين

مواهب فنية لأطفال ويافعين في الغناء والعزف وقفت على خشبة المسرح في المركز الثقافي بكفر سوسة لتقدم نتاجها للجمهور من أغان وطنية وتراثية وأخرى خاصة.

الأطفال المشاركون في الحفل هم من طلاب معهد الموسيقار أدوا أغاني ملتزمة اقتصرت على الجانب الوطني كما شهد الحفل مشاركة الأطفال نور الاطرش ولانا الجرماني وكنان السمان الذين قدموا بدورهم أغاني شعبية وتراثية.

وعن الحفل قال الفنان جهاد حجار مدير معهد الموسيقار لـ سانا: “سعينا عبر الفعالية لإتاحة الفرصة للأطفال لعرض مواهبهم أمام الجمهور بصورة تدلل على مستواهم وتعكس انتماءهم للفن الراقي” مشيرا إلى أن الأطفال قدموا خلال الحفل أغنية من تأليفه والحانه بعنوان مهما يصير ويكون التي يؤكد فيها تمسك السوريين بوطنهم وضرورة الدفاع عنه حتى النصر.