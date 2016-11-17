على خطى روسيا الرئيس الفلبيني يلوح بالانسحاب من الجنائية الدولية

لوح رودريغو دوتيرتي الرئيس الفلبيني، اليوم الخميس، باتخاذ إجراء مشابه لروسيا والانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد دوتيرتي في تصريحات قبل سفره إلى ليما لحضور قمة لدول آسيا والمحيط الهادئ، أنه إذا سعت روسيا والصين لتشكيل نظام جديد فإن الفلبين ستكون أول من ينضم إليه.

ووجهت عدة اتهامات غربية لدوتيريتي بإيقاع عدد كبير من القتلى في إطار “الحرب على المخدرات” التي تشنها السلطات الفلبينية.

وكان الرئيس الفلبيني قد أبدى حماسه في وقت سابق للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة منتدى التعاون لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع، أمس الأربعاء، مرسوما برفض روسيا المشاركة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.