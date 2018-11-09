على خلفية مقتل خاشقجي.. النرويج تعلق تراخيص تصدير الأسلحة للنظام السعودي

أعلنت النرويج اليوم أنها تعتزم تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة للنظام السعودي وذلك على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن و “التطورات الأخيرة في السعودية”.

ونقلت رويترز عن وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي قولها في بيان: “قررنا في الوضع الراهن ألا نصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد دفاعية أو متعددة الأغراض للاستخدام العسكري للسعودية” مضيفة.. إن قرار وقف التراخيص جاء بعد “تقييم واسع النطاق للتطورات الأخيرة في السعودية والموقف الغامض في اليمن”.

ويشن النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 تسبب بازهاق أرواح عشرات آلالاف من الضحايا المدنيين وبدمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا.

ويأتي إعلان النرويج بعد أسبوع من استدعاء خارجيتها لسفير النظام السعودي في أوسلو للاحتجاج على اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وكانت ألمانيا أعلنت الشهر الماضي إنها ستوقف تصدير الأسلحة الألمانية للنظام السعودي “لحين تفسير ملابسات” مقتل خاشقجي.