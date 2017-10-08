“على سطح دمشق” في مهرجان الاسكندرية

يشارك الفيلم السوري الروائي القصير “على سطح دمشق”، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط بدورته الثالثة والثلاثين، الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وإخراج المهند كلثوم، وكتب السيناريو له الكاتب سامر محمد إسماعيل.

يقام المهرجان تحت شعار السينما والهجرة غير الشرعية، وتشارك فيه 25 دولة، وتستمر في الفترة من الـ 7 إلى الـ 12 من الشهر الجاري.

يتناول فيلم “على سطح دمشق” حكاية جيل يعيش حياته افتراضياً، ويعجز عن تحقيق ذلك في الواقع الذي فاقمت الحرب على سورية مفارقاته الصادمة وأحالت الأمكنة إلى حواف خطرة للغاية، معلناً حب الاستمرار في العيش رغم جميع أنواع الموت والبحث عن الحب مهما كان مستحيلاً.

الفيلم من بطولة كل من الفنانين لينا حوارنة ووسيم قزق ولارا بدري وعامر العلي وهنوف خربوطلي ويامن سليمان وحمادة سليم.