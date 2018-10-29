“على سطح دمشق” يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان النور السينمائي الدولي بالمغرب

حصد الفيلم السوري الروائي القصير على سطح دمشق للمخرج المهند كلثوم الجائزة الكبرى “أفضل فيلم متكامل” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان النور السينمائي الدولي بالدار البيضاء في المغرب الذي شارك به 13 فيلماً وانتهت فعالياته أمس.

ويتحدث الفيلم الذي كتب السيناريو له سامر محمد إسماعيل عن حكاية جيل يعيش حياته افتراضياً ويعجز عن تحقيق ذلك في الواقع الذي فاقمت الحرب مفارقاته الصادمة وأحالت الأمكنة إلى حواف خطرة للغاية معلناً حب الاستمرار في العيش رغم جميع أنواع الموت والبحث عن الحب مهما كان مستحيلاً.

والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبطولة كل من لينا حوارنة ووسيم قزق ولارا بدري وعامر العلي وهنوف خربوطلي ويامن سليمان وحمادة سليم .

وترأس المهرجان المخرجة السينمائية فاطمة علي بوبكدي وعضوية كل من السيناريست سعيد دغيري ورئيس الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام المعطي قنديل والمخرج المسرحي والناقد الفني عبد العظيم هريرة وإستاذة الفن الدرامي ورئيسة جمعية النور للمسرح والسينما حنان السكاكني.

يشار إلى أن فيلم على سطح دمشق حصد العديد من الجوائز العربية والعالمية كان آخرها جائزة أفضل سيناريو ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الاحترافية في مهرجان تطاوين الدولي لسينما الحب والسلام في مدينة تطوان بالمغرب.