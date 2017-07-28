“على سطح دمشق” ينال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان نواكشورت

خاص – البعث ميديا

حصل الفيلم الروائي القصير “على سطح دمشق” للمخرج المهند كلثوم، على جائزة لجنة التحكيم في المسابقة الدولية لمهرجان نواكشورت الدولي بدورته الثانية عشر والتي اختتمت فاعلياتها مساء امس 27 تموز في العاصمة الموريتانية “نواكشوط”.

وبحسب لجنة التحكيم فأن هذه الدورة كانت متميزة عن دورات المهرجان السابقة حيث تم عرض 28 فيلم مشارك من دول عربية وأجنبية مما ساهم في تعميق النقاش حول فنيات ودلالات الفن السابع على هامش المهرجان.

وبذلك يكون فيلم “على سطح دمشق” والذي يتحدث عن حب الإرادة للاستمرار والعيش في زمن الحرب ضمن العالم الافتراضي الذي جعل عالمنا الكبير عالم صغير ترسيخ قد اثبت في مشاركته الأولى في المهرجانات الخارجية رسالته السورية وتحقيق صورة متميزة لقدرته على اظهار التناقض في الحالة الاجتماعية والمكانية بين عالم الشوارع الفقير القاسي، وعالم المنازل الغنية الدافئة.

يذكر أن فيلم “على سطح دمشق” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما بطولة كل من الفنانين، لينا حورانة –وسيم قزق –لارا بدري –عامر العلي –هنوف خربوطلي –يامن سليمان –حمادة سليم، الإشراف عام :محمود عبد الواحد، الإخراج المهند محمد كلثوم، سيناريو: سامر محمد إسماعيل، مدير الإضاءة والتصوير باسل سراولجي، ومدير الإنتاج :حسان الموحد، مخرج مساعد وسكريبت براءة زريق، ومدير إدارة الإنتاج مراد شاهين، الإدارة المالية حسين الخطيب، مونتاج وغرافيك نور الدين الكردي، مشرف إضاءة: دريد رحال، سينوغرافهبه خصروف، مكياج :مازن صبورة، كلاكيت يزن محمود، فوكس بولر هادي غيبة، موسيقى تصويرية سمير كويفاتي، التنسيق الإعلامي نور ملحم.