على هواتف أندرويد.. “واتس آب” تطلق ميزة مكالمات الفيديو

أطلق تطبيق واتس آب ميزة مكالمات الفيديو على هواتف أندرويد، بعد شهور طويلة من الانتظار، لكن مازالت هذه النسخة من التطبيق في مرحلة الاختبار، إذ لم تصل لجميع المستخدمين حتى الآن، لكن من شأنها التغلب على تطبيقات جوجل ومن أهمها سكايب.

ويمكن استخدام الخدمة بكل سهولة، فكل ما على المستخدم هو اختيار أحد الاصدقاء والضغط على زر الاتصال ثم اختيار مكالمة فيديو، فإذا كان الشخص الآخر لديه نسخة واتس آب التي تدعم هذه الميزة، فستصل إليه دعوة لقبول المكالمة، وإذ لم يكن لدى الطرف الثاني النسخة المحدثة من التطبيق سيتم إخطارك بأنه يحتاج لترقية تطبيقه لاستقبال المكالمة.

تم ملاحظة الميزة لأول مرة من قبل موقع androidPolice عقب وصولها لبعض المستخدمين، لكن يمكن الحصول عليها بمجرد تثبيت نسخة رقم 2.16.318 (451462) من واتس آب على هواتف أندرويد المختلفة.