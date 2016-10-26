عمال الجودة والمخابر يطالبون بتطوير وسائل العمل أثناء لقائهم المغربي

طالب العاملون في مخبر التحاليل التابع لمديرية الشؤون الفنية للجودة والمخابر بضرورة إجراء الصيانة الدورية للتجهيزات والمعدات ورفد المخبر بالعاملين والفنيين الأكفاء وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تطوير العمل.

بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن العمل يجري لتطوير أساليب وطرق العمل في مديرية الشؤون الفنية للجودة والمخابر بهدف الارتقاء بإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية وإصدار النتائج وفق طرق حديثة والبحث عن كيفية مد المخبر بموارد مالية إضافية تضمن التوسع في الخدمات التي يقدمها.

وخلال جولة له على المخبر اليوم طلب الغربي من العاملين الفنيين مضاعفة جهودهم وتوخي الدقة أثناء إجراء التحاليل للمواد والسلع الغذائية والحرص على إجراء النتائج بالسرعة المطلوبة حفاظاً على مصالح ووقت الفعاليات الاقتصادية والتجارية.