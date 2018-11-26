عمال وفنيو حديد حماة يصلحون مكبسي خردة متحركة

تمكن عمال وفنيو الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة من إصلاح مكبسي خردة متحركة بالاعتماد على قطع التبديل المحلية ومواد أخرى خارجة من الخدمة الأمر الذي وفر على الشركة 10 ملايين ليرة.

وذكر المهندس أحمد مصطفى طنب مدير عام الشركة أن الأعمال التي قام بها 10 عمال من قسم الصيانة الكهربائية والميكانيكية واستمرت 60 يوماً تضمنت صيانة المضخات والشفرات والدارات الهيدروليكية والروافع.

وأشار طنب إلى أن هذين المكبسين متوقفان عن العمل منذ سنوات وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهما نحو 2 طن في الساعة الواحدة، لافتاً إلى أهمية هذه الخطوة التي تمت بالاعتماد على أيد وطنية وخبيرة من عمال الشركة وأثبتت كفاءتها ووفرت على الشركة ملايين الليرات.

ويعمل مكبس الخردة على تقطيع وكبس الألواح المعدنية الخردة وقطع الصاج وأجزاء المعدات التالفة وغيرها من المخلفات المعدنية ثم كبسها على شكل بالات مكعبة منتظمة يسهل نقلها أو صهرها لإعادة استخدام المعدن مرة أخرى.