عمان.. تحطم طائرة حربية أردنية ومقتل طيارها

تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني من نوع “اف 16” خلال إقلاعها اليوم من إحدى القواعد الجوية في رحلة تدريبية بسبب خلل فني ما أدى إلى مقتل طيارها وهو برتبة رائد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله.. إن “إحدى طائرات سلاح الجو الملكي نوع “اف 16″ تعرضت ظهر اليوم لحادث سقوط خلال إقلاعها من إحدى القواعد الجوية في رحلة تدريبية بسبب خلل فني ما أدى إلى تحطم الطائرة بشكل كامل ومقتل قائدها الرائد الطيار عايد أحمد نصار الدعسان الدعجة”.

وكانت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأردني تحطمت في كانون الثاني الماضي إثر حدوث خلل فني خلال رحلة تدريبية.