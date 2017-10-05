عمر خريبين أبرز غيابات منتخبنا ضد أستراليا

يواجه منتخب سورية، نظيره الأسترالي الثلاثاء المقبل بمدينة سيدني، في إياب الملحق الآسيوي، المؤهل لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وانضم عمر خريبين وهادي المصري وخالد مبيض، لقائمة الغائبين عن منتخب نسور قاسيون، في مواجهة الثلاثاء المقبل، بعد نيلهم بطاقات صفراء، في مباراة اليوم الخميس أمام أستراليا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان أحمد الصالح وعمرو الميداني، قد غابا عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

ويحتاج المنتخب السوري، إلى الفوز بأي نتيجة في سيدني، ليضمن تأهله، وفي حال تعادله 1-1، سوف يلجأ المنتخبان، إلى لعب شوطين إضافيين.



ويتأهل الفائز من الملحق الآسيوي، لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي “الكونكاكاف”، في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا، العام المقبل.