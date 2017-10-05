عمر ميداني: إصابتي تمنعني من تواجدي مع المنتخب

أعرب المدافع السوري عمر ميداني، مدافع حتا الإماراتي، عن حزنه الشديد لغيابه عن صفوف المنتخب السوري، في مواجهتي أستراليا في الملحق الآسيوي بتصفيات مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب السوري تعادل اليوم الخميس 1-1 مع أستراليا، وسيلتقيان مجدداً يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.

وقال ميداني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما أصعب الشعور الذي أعيشه حاليا، ما أبشع تلك الإصابة التي منعتني من التواجد مع المنتخب في مباراة اليوم، وما أصعب سماع كلام الطبيب بأنني لن أستطيع الذهاب إلى سيدني للمشاركة في مباراة الإياب”.



وتابع: “وما أجمل رفاق الدرب.. إخوتي في منتخب الوطن في مباراة اليوم، وما أظلمه من حظ وقف بوجه انتصار مستحق لنسور قاسيون، وما أكبره من تفاؤل وثقة بمنتخب قادر على متابعة الطريق نحو مونديال روسيا 2018 ، بتجاوز المنتخب الأسترالي في سيدني والذهاب إلى الملحق العالمي”.