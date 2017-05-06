عمليات دجلة تبدأ عملية عسكرية لتحرير أربع مناطق من تنظيم “داعش” في ديالى العراقية

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير أربع مناطق من تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة ديالى العراقية.

وقال العزاوي في بيان اليوم “إن قوات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش مدعومة ب‍الحشد الشعبي انطلقت في عملية عسكرية واسعة شملت أربع مناطق هي حوض الندا وحمرين ووادي ثلاب وتلال قزلاق” مشيرا إلى أن طيران الجيش نجح في تدمير سيارة مفخخة في تلال قزلاق فيما تم اعتقال احد المطلوبين بتهمة الإرهاب.

وأوضح العزاوي أن هدف العملية إنهاء وجود “الخلايا النائمة” لتنظيم “داعش” والعمل على تعزيز الاستقرار الأمني.

من جهة أخرى أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي نايف الشمري “انكسار” خطوط الصد لتنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق الزنجيلي و17 تموز مشيراً إلى أن عناصر التنظيم انسحبوا باتجاه منطقة الفاروق والمناطق القديمة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الشمري “هناك انكسار كبير لزمر تنظيم “داعش” الإرهابي داخل مدينة الموصل بعد تدمير جميع خطوط الصد لهم بالمحور الشمالي وانسحابهم من مناطق الزنجيلي و17 تموز باتجاه منطقة الفاروق ضمن المناطق القديمة”.

وبين الشمري أن هجوم القوات العراقية من المحور الشمالي كان خاطفا وسريعا ونتائجه أسرع مما تم التخطيط له ما جعل زمر “داعش” تعيش حالة من الصدمة والانكسار.

بدورها أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار اعتقال الخلية التي خططت للتفجير الإرهابي في سوق حديثة أمس والذي خلف عددا من القتلى والجرحى.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي “إن عدد عناصر الخلية هو أربعة إرهابيين” مشيرا إلى أنهم يخضعون للتحقيق في القضاء.