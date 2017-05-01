عمليات درعا.. تصفية عملاء للكيان الصهيوني

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تحصينات وآليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في عملياتها على تجمعاتهم في مدينة درعا وريفها.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في “بصر الحرير وعلما ومحيط الغارية الشرقية وقرية جنين في منطقة اللجاة” إلى الشمال من مدينة درعا أسفرت عن “تدمير 4 سيارات وتحصينات والقضاء على أعداد من الإرهابيين”.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “دمرت مقري قيادة لإرهابيي جبهة النصرة و3 نقاط محصنة لرماة الرشاشات في عملية على تجمعاتهم وأوكارهم في حي درعا البلد”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول 8 سيارات دفع رباعي ومقر قيادة لإرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد وبلدة النعيمة نحو 4 كم شرقي مدينة درعا.