عمليات للجيش اليمني تسفر عن مقتل عدد من مرتزقة العدوان

لقي عدد من جنود ومرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي الجوف ومأرب وفي نجران.

مصدر عسكري يمني أفاد بأن وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية للمرتزقة في جبهة صفر الحنايا بمديرية المتون بمحافظة الجوف، وقتل وجرح من كان على متنها.

وفي محافظة مأرب قتل اثنان من المرتزقة وأصيب أربعة آخرون بجروح في كمين بالقرب من تبة المطار بمديرية صرواح.

كما لفت المصدر إلى مقتل عدد من المرتزقة وإصابة آخرين، وتدمير عربة برادلي وآلية عسكرية في عملية هجومية للجيش واللجان على موقع مستحدث قبالة الحماد في نجران.