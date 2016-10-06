عمليات مباغتة ونوعية للجيش في حلب.. استعادة أجزاء من شرق المدينة

تواصل وحدات من الجيش العاملة تقدمها في حلب، بعد سيطرتها على عدد من كتل الأبنية في حي بستان الباشا وشمال دوار الصاخور وملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة.

وفي التفاصيل، استعادت الوحدات العسكرية بشكل كامل على أبنية وأبراج شركة الكهرباء شمال دوار الصاخور على الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلبـ، بعد القضاء على آخر بؤر الإرهابيين فيها، وفقا لمصدر عسكري.

كما فرضت وحدات من الجيش سيطرتها النارية على تلة حلب جنوب غرب البريج شمال شرق مدينة حلب وأوقعت العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

وفي وقت سابق اليوم، أعادت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على مبنى المعهد الرياضي وسكن المعهد ومدرسة العلماء الصغار في حي بستان الباشا.

وبين المصدر العسكري أن العملية أدت إلى “القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين في حين لاذ الباقون بالفرار باتجاه عمق الحي، حيث يتخذون من الأهالي دروعا بشرية.