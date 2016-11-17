عمليات مكثفة على مواقع التنظيمات الإرهابية في ريف حلب

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بالطيران الحربي عمليات مكثفة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية التكفيرية المرتبطة بنظامي آل سعود وأردوغان في ريف حلب.

وذكر مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش قصفت بالمدفعية تجمعات ومقرات لإرهابيي “جيش الفتح” في قريتي المنصورة وخوابي العسل ومنطقتي الراشدين 4 و5 في الريف الغربي.

ولفت المصدر إلى أن القصف “أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير العديد من أوكارهم وآلياتهم”.

وحققت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة خلال الأيام القليلة الماضية تقدما كبيرا في عملياتها على أوكار إرهابيي “جيش الفتح” حيث استعادت السيطرة الكاملة على مشروع الـ 1070 شقة وضاحية الأسد وقرية منيان.

وأكد المصدر العسكري “تدمير أحد المقرات الرئيسية لإرهابيي (جيش الفتح) خلال غارة نفذها الطيران الحربي السوري على مواقعهم في بلدة خان العسل جنوب غرب حلب بنحو 12 كم”.

وأوضح المصدر أن الطلعات الجوية للطيران الحربي “طالت خطوط إمداد وأرتال آليات لإرهابيي (جبهة النصرة) في حريتان وكفر حمرا شمال مدينة حلب حيث أسفرت عن تدمير عربات مدرعة وآليات دفع رباعي مزودة برشاشات”.

وتعد بلدة حريتان وقرية كفر حمرا من المقرات الرئيسية لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها حيث تصل إليها الأسلحة والذخيرة عبر الحدود التركية التي حولها نظام أردوغان إلى معابر غير شرعية لتهريب الأسلحة والذخيرة وتسلل المرتزقة القادمين من الخارج.