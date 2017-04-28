عمليات مكثفة للجيش ضد تحصينات “داعش” في دير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات ونقاط تسلل المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في محيط مدينة دير الزور وكبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش “اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” في نقطة أبو حسن على اتجاه محور الثردة- المعامل ودمرت لهم 7 دشم رشاشات ومدافع و3 عربات وصهريجا وصادرت رشاشين و3 بنادق آلية و3 قواذف “ار بي جي” وعددا كبيرا من القذائف وقضت على أعداد منهم”.

وبين المصدر أن رمايات الجيش على تجمعات وتحصينات إرهابيي التنظيم التكفيري في منطقة المكبات وكوع الميادين ومحيط المقابر وتلة الـ 17 وجنوب معسكر الفوج 137ومنطقة الثردة ومنطقة مدرسة حقل التيم في دير الزور “أدت إلى القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير أوكار وأسلحة لهم”.