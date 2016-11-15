عمليات مكثفة للجيش على تجمعات “النصرة” في درعا

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات مكثفة على تحصينات وتجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في درعا.

ففي منطقة درعا البلد ذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش دمرت نقاطا محصنة وآليات للمجموعات الارهابية وقضت على عدد من أفرادها في رمايات نارية على تجمعاتهم في حي الكرك ومخيم النازحين ومحيطه.

وقضت وحدة من الجيش على إرهابيين من “جبهة النصرة” في مخيم النازحين وحي الكرك ودمرت لهم دشمة رشاش غرب المخيم وجنوب شارع الاردن وغرب جامع بلال الحبشي.

ولفت المصدر إلى أن “رمايات الجيش على نقطة تتحصن فيها مجموعة إرهابية شمال مقص الحجر ببلدة اليادودة” نحو 5 كم غرب مدينة درعا أدت إلى “إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب”.