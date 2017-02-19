عمليات موسعة للجيش في الريف الغربي لدمشق والقنيطرة

سقط/5/قتلى على الأقل بين صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة خلال عمليات الجيش المتواصلة في الريف الغربي لدمشق والقنيطرة.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش وجهت ضربات مكثفة على أوكار التنظيمات الإرهابية في تلة الظهر الأسود جنوب قرية بيت سابر بريف دمشق الغربي ما أسفر عن مقتل/5/ إرهابيين على الأقل وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم.

ولفت المصدر إلى أنه تأكد تدمير سيارة لإرهابيي “جبهة النصرة” بصاروخ أطلقته وحدة من الجيش على أحد تجمعاتهم قرب مفرق قرية مغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين كانوا على متنها.