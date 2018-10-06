عملية عسكرية واسعة لتأمين الصحراء العراقية الغربية

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الأنبار غرب العراق من فلول الإرهابيين.

ونقلت وكالة الاعلام العراقي (واع) عن معاون قائد العمليات في الأنبار أحمد نصر الله قوله: “إن قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار واللواء 13 والاستخبارات العسكرية والجهد الهندسي شرعوا بعملية أمنية احترازية استهدفت تأمين منطقة السرجة في صحراء الأنبار الغربية مرورا بمنطقة ام تينة ومقالع ابراهيم ومنطقة الخرجة من فلول إرهابيي داعش”.

وأشار نصر الله إلى أن العملية تهدف لتمشيط تلك المناطق وتأمينها من فلول “داعش” كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية وبعيدة عن التواجد الأمني.