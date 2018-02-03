عملية للجيش اليمني تسفر عن مقتل 3 من مرتزقة النظام السعودي

قتل ثلاثة من جنود النظام السعودي ودمرت عدة آليات عسكرية تابعة له خلال عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم في جيزان ونجران شمال اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري بجيزان قوله إنه “تم قنص جنديين سعوديين في قريتي المعنق وحامضة الشمالية وقنص جندي آخر في قرية حامضة الجنوبية” مشيرا إلى تدمير آلية عسكرية في قرية حامضة وجرافة في الخفاقة.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية المعنق ومدرسة الغاوية محققة إصابات مباشرة كما دمرت ثلاث آليات لقوات العدوان بنجران.

وأفاد المصدر أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لهجوم من قوات العدوان ومرتزقته شرق صحراء البقع مؤكدا مقتل وجرح عدد من المرتزقة إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين بانفجار عبوة ناسفة وسط تجمعهم وتدمير آلية عسكرية اخرى هناك.

إلى ذلك وثق موقع المسيرة نت أسماء 74 ضابطا وجنديا سعوديا اعترفت وسائل الإعلام السعودية بمقتلهم وإصابتهم في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات نجران وجيزان وعسير خلال كانون الثاني الماضي.

وتوضح الإحصائية مقتل 39 ضابطا وجنديا سعوديا واصابة 35 آخرين نشرت وسائل إعلام سعودية أسماءهم خلال الشهر الفائت.

وتكبد الجيش السعودي خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده إلى جانب خسائر في آلياته ومعداته المختلفة خلال هجمات للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جبهات الحدود.

ويشن النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 مخلفا عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين إضافة إلى تدمير البنى التحتية في البلاد.