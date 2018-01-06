عملية نوعية في إدلب.. قرى وبلدات تحت سيطرة الجيش

وحدات من الجيش تحكم سيطرتها على عدة قرى وبلدات وتقضي على عدد كبير من إرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في إدلب سيطرتها اليوم على عدد من القرى والبلدات بالريف الجنوبي الشرقي للمدينة في إطار عملياتها العسكرية في ملاحقة إرهابيي جبهة النصرة للقضاء على آخر فلولهم في المنطقة.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة على قرى بلدات سرجة شرقية وأم الهلاهيل وشيخ بركة وحوا وتل عمارة وأم مويلات في اطار عملياتها العسكرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن القضاء على عدد كبير من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.