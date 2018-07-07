عاجل1 عناصر من الجيش العربي السوري ينتشرون في معبر نصيب الحدودي بعد تمشيطه وتطهيره من مخلفات الإرهابيين 2018/07/07 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet عناصر من الجيش العربي السوري ينتشرون في معبر نصيب الحدودي بعد تمشيطه وتطهيره من مخلفات الإرهابيين اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات