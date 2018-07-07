عناصر من الجيش العربي السوري ينتشرون في معبر نصيب الحدودي بعد تمشيطه وتطهيره من مخلفات الإرهابيين

عناصر من الجيش العربي السوري ينتشرون في معبر نصيب الحدودي بعد تمشيطه وتطهيره من مخلفات الإرهابيين

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